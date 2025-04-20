Выброси приседы: тренер предложила замену — и она оказалась круче классики

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Приседания — классика фитнеса. Но, как оказалось, они не единственный (и даже не самый эффективный!) способ прокачать мышцы кора. Персональный тренер Сиа Клайд утверждает: всего пять упражнений способны заменить пресловутые скручивания и приседы — и при этом работают глубже, эффективнее и безопаснее.

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Почему эти упражнения работают лучше приседаний

Клайд акцентирует внимание на глубоких мышцах кора — именно они отвечают за осанку, баланс и стабильность тела. Приседания в основном нагружают поверхностные мышцы живота и ног, а более важные внутренние мышцы часто остаются вне работы.

Все пять упражнений из её программы выполняются сидя или стоя на коленях, с гантелью весом около 3-4 кг (8 фунтов). Такой формат уменьшает нагрузку на позвоночник и заставляет мышцы стабилизаторов работать в полную силу.

Как выполнять тренировку

Понадобятся

Коврик.

Легкая гантель.

Полотенце или подушка (для коленей).

Каждое упражнение — 3 подхода по 20 повторений. Клайд не уточняет порядок, поэтому можно делать как круговую тренировку, так и блоками.

Вот 5 упражнений

Мах гантели над головой сидя двумя руками.

Мах гантели над головой сидя одной рукой.

Колючий дровосек на коленях.

Мах гантели над головой стоя на коленях двумя руками.

Мах гантели над головой стоя на коленях одной рукой.

Практически каждое упражнение включает перенос веса с одной стороны тела на другую, что заставляет корпус стабилизироваться и не "заваливаться" — это активирует мышцы на 360°.

Итог: осанка лучше, спина не болит

Риззуто честно признаёт: тренировка не самая разнообразная, но эффективная. Уже через несколько дней она заметила улучшение осанки и уменьшение боли в пояснице. Однако держать спину ровно и не сутулиться во время выполнения — непростая задача, особенно в сидячем положении.

Совет: делайте у зеркала, чтобы контролировать технику.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

