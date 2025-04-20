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Выброси приседы: тренер предложила замену — и она оказалась круче классики

2:17
Спорт

Приседания — классика фитнеса. Но, как оказалось, они не единственный (и даже не самый эффективный!) способ прокачать мышцы кора. Персональный тренер Сиа Клайд утверждает: всего пять упражнений способны заменить пресловутые скручивания и приседы — и при этом работают глубже, эффективнее и безопаснее.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Фитнес

Почему эти упражнения работают лучше приседаний

Клайд акцентирует внимание на глубоких мышцах кора — именно они отвечают за осанку, баланс и стабильность тела. Приседания в основном нагружают поверхностные мышцы живота и ног, а более важные внутренние мышцы часто остаются вне работы.

Все пять упражнений из её программы выполняются сидя или стоя на коленях, с гантелью весом около 3-4 кг (8 фунтов). Такой формат уменьшает нагрузку на позвоночник и заставляет мышцы стабилизаторов работать в полную силу.

Как выполнять тренировку

Понадобятся

  • Коврик.
  • Легкая гантель.
  • Полотенце или подушка (для коленей).

Каждое упражнение — 3 подхода по 20 повторений. Клайд не уточняет порядок, поэтому можно делать как круговую тренировку, так и блоками.

Вот 5 упражнений

  • Мах гантели над головой сидя двумя руками.
  • Мах гантели над головой сидя одной рукой.
  • Колючий дровосек на коленях.
  • Мах гантели над головой стоя на коленях двумя руками.
  • Мах гантели над головой стоя на коленях одной рукой.

Практически каждое упражнение включает перенос веса с одной стороны тела на другую, что заставляет корпус стабилизироваться и не "заваливаться" — это активирует мышцы на 360°.

Итог: осанка лучше, спина не болит

Риззуто честно признаёт: тренировка не самая разнообразная, но эффективная. Уже через несколько дней она заметила улучшение осанки и уменьшение боли в пояснице. Однако держать спину ровно и не сутулиться во время выполнения — непростая задача, особенно в сидячем положении.

Совет: делайте у зеркала, чтобы контролировать технику.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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