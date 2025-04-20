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Два простых правила — и тело мечты станет реальностью

1:26
Спорт

Все мечтают о подтянутом теле, но не все знают, с чего начать. Чемпион России по бодибилдингу и фитнес-тренер Виталий Фатеев поделился двумя ключевыми правилами, которые, по его словам, действительно помогают добиться идеальной фигуры. И речь вовсе не о многочасовых изнуряющих тренировках.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Во-первых, по мнению эксперта, тренироваться нужно не каждый день, а три раза в неделю, и каждый раз — около часа. Этого достаточно, чтобы тело менялось, а не выгорала мотивация. Во-вторых, важно сочетать силовую и кардионагрузку.

Например, после базовых упражнений добавить пробежку на беговой дорожке — идеальный баланс для жиросжигания и проработки мышц, пишет NEWS.Ru.

Но и это ещё не всё. Фатеев уверен: занятия с тренером — залог успеха. Он не только подскажет, как грамотно распределить нагрузку, но и не даст отвлекаться на болтовню в зале.

"Тренер видит, что именно нужно подтянуть, — говорит Виталий. — У кого-то слабые плечи, у кого-то — ягодицы. Идеальное тело — это не просто мышцы, а гармоничные пропорции".

Так что если ты до сих пор тренируешься "наугад" и не видишь результата — возможно, пора пересмотреть подход. Всего два правила и немного дисциплины — и тело мечты перестанет быть мечтой.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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