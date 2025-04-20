Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мечтаешь избавиться от живота и наконец увидеть заветные кубики пресса? Фитнес-блогер Арсений Ким знает, как это сделать.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

В интервью изданию Men Today он рассказал, какие упражнения реально работают, если цель — не просто плоский живот, а рельефная середина тела.

По словам эксперта, одних только скручиваний недостаточно. Чтобы запустить жиросжигание и подчеркнуть пресс, в тренировку нужно включить как упражнения на корпус, так и аэробные нагрузки. Без движения и пульса в зоне жиросжигания — результата не будет.

А теперь к практике. Ким советует выполнять проверенный набор упражнений: ножницы, русские скручивания, касание коленей, сведение рук под коленями, лодочку, касания пяток, подъёмы прямых ног, касание стоп, велосипед и радугу. Последнее особенно эффективно: садишься на пол, упираешься руками назад, выпрямляешь ноги и "рисуешь" ими в воздухе полукруг влево и вправо. Это не только про пресс — это про контроль, выносливость и силу кора.

Ким подчёркивает: упражнения для живота дают форму, а аэробная нагрузка сжигает жир. Без второго не будет видно первого. Бег, ходьба, велотренажёр, плавание или прыжки на скакалке — не так важно, что именно ты выберешь. Главное — регулярность.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

