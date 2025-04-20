Поддержите свою молодость: 30 секунд этого простого упражнения откроют новые горизонты здоровья

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С возрастом наше тело меняется, и подвижность может снижаться. Это естественный процесс, но его можно замедлить. Для этого нужно выполнять простые утренние упражнения, которые помогут сохранить здоровье, гибкость и независимость надолго. Правильное питание и здоровый образ жизни тоже важны для поддержания хорошей подвижности в пожилом возрасте.

Фото: freepik ягодичный мост

Однако физическая активность играет ключевую роль. Она помогает оставаться в форме, снижает уровень стресса, улучшает качество сна и уменьшает боль. Недавно инструктор по пилатесу Рэйчел Леннон поделилась с изданием Fit & Well простыми упражнениями, которые помогают бороться с признаками старения.

Ягодичный мостик: простое упражнение для молодости и здоровья

"Ягодичный мостик" — отличное упражнение для поддержания подвижности позвоночника, укрепления корпуса и развития ягодичных мышц. Это упражнение легко выполнять дома без специального оборудования, и оно приносит много пользы.

Преимущества ягодичного мостика:

Улучшение подвижности позвоночника . Регулярные движения вверх и вниз помогают мобилизовать позвоночник, что способствует его здоровью и гибкости.

. Регулярные движения вверх и вниз помогают мобилизовать позвоночник, что способствует его здоровью и гибкости. Укрепление ягодичных мышц. Ягодичные мышцы — одни из самых крупных в теле, и их регулярное укрепление важно для поддержания формы и силы.

Ягодичные мышцы — одни из самых крупных в теле, и их регулярное укрепление важно для поддержания формы и силы. Развитие мышц корпуса. 30-секундное удержание в верхней точке действительно задействует мышцы корпуса, улучшая осанку и облегчая повседневные движения.

Как выполнять ягодичный мостик дома

Лягте на спину, ноги согните в коленях и поставьте стопы на коврик, прижав пятки к ягодицам. Прижмите поясницу к полу, чтобы найти нейтральное положение позвоночника. Сделайте глубокий вдох, затем напрягите мышцы ног и ягодиц. Поднимите бедра вверх, стараясь создать прямую линию от плеч до колен. Задержитесь в верхней точке на 30 секунд, напрягая ягодичные мышцы. Медленно опустите таз на пол, выдыхая. Повторите упражнение 10-12 раз.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

