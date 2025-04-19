Культура побеждает: американцы тренируются под песню Матушка-земля

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Необычный праздник устроили американские легионеры саратовского баскетбольного клуба "Автодор" в своей раздевалке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Флаг России

Едва завершился регулярный сезон Единой лиги ВТБ, как игроки взорвались танцевальной вечеринкой под неожиданный хит — песню "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой.

Ролик, мгновенно разлетевшийся по соцсетям клуба, показал, как баскетболисты, возглавляемые ярким разыгрывающим Брайантом Кроуфордом, с азартом пустились в пляс. И если кто-то ожидал увидеть под весёлую музыку стандартный американский брейк-данс, то действительность приятно удивила: под слова про "белую березоньку" и "святую Русь" иностранцы двигались так, будто выросли на русских народных мотивах.

Этот трогательный эпизод стал не просто развлечением после длинного сезона — он символизировал важный рубеж для команды. "Автодор" наконец гарантировал себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ, а значит, всё нелёгкое регулярное первенство было пройдено не зря.

Шестое итоговое место в таблице хоть и не вывело саратовцев в число главных фаворитов, но дало отличный шанс побороться за более высокие строчки в матчах на вылет. И атмосфера в коллективе наглядно показала: ребята не просто команда, а единый организм, где даже американцы с российским паспортом в кармане не стесняются проявлять искренний интерес к местной культуре.

Теперь все взгляды прикованы к следующему этапу сезона: казанский "УНИКС" ждёт "Автодор" в четвертьфинале плей-офф. Соперник серьёзный, но саратовцы уже доказали, что умеют удивлять. Будет ли танец под "Матушку" предвестником удачи? Баскетбольные приметы никто не отменял, а иностранцы "Автодора" уже точно стали в Саратове почти своими. В любом случае, плей-офф обещает быть жарким — как минимум в плане эмоций.

Уточнения

"Автодо́р" - российский мужской баскетбольный клуб из города Саратова. Выступает в Единой лиге ВТБ.

