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Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

2:53
Спорт

С тотальным распространением малоподвижного образа жизни все больше людей ищут способы поддерживать здоровье, не жертвуя комфортом. Одним из доступных и простых решений является ежедневная ходьба. Но достаточно ли пройти всего 1 км, чтобы ощутить пользу для здоровья? Эксперты разбирают, как этот вид активности влияет на организм.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Физическая активность — ключевой элемент профилактики многих заболеваний и поддержания формы. Однако не каждый готов тратить часы на спортзал. Ходьба, доступная каждому, может стать альтернативой, которую легко внедрить в повседневную жизнь.

Стив Стоунхаус, тренер по бегу и ходьбе из Well+Good, отмечает в разговоре с Femme Actuelle, что ходьба приносит пользу сердечно-сосудистой и дыхательной системам, а также укрепляет мышцы, несущие вес тела. Это делает её мягким, но эффективным видом физической нагрузки. Но достаточно ли ходить всего 1 км в день?

Польза ежедневной ходьбы на 1 км

Стив Стоунхаус рекомендует ставить цель проходить хотя бы 1 км в день. В среднем это занимает около 20 минут. Он подчёркивает, что ежедневная прогулка не только улучшает физическое здоровье, но и положительно влияет на психическое состояние. Во время ходьбы можно расслабиться, послушать музыку или подкаст, что помогает отвлечься от повседневных забот.

Ещё одно важное преимущество ходьбы — улучшение работы сердечно-сосудистой системы. По словам тренера, ходьба способствует улучшению кровообращения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходьба также полезна для мышц и костей. Эми Шемпер, персональный тренер из Well+Good, отмечает, что этот вид активности задействует ноги, икры и бёдра, а также помогает поддерживать работу корпуса, что способствует улучшению осанки.

Как получить максимум от ходьбы?

Эксперты рекомендуют различные способы усилить эффект от коротких прогулок. Например, можно размахивать руками, подниматься по лестнице, использовать дополнительный вес, ходить спиной вперёд или под углом, а также заниматься скандинавской ходьбой. Ускорение темпа также помогает повысить нагрузку на организм.

Нанетт Мутри, специалист по физической активности, советует выбирать маршруты с подъёмами, чтобы увеличить интенсивность прогулки. Ходьба под быструю музыку помогает повысить частоту сердечных сокращений и снижает ощущение усталости. Для тех, кто предпочитает заниматься в компании, она рекомендует использовать трекеры активности, которые помогут установить цели по времени или расстоянию.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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