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Жир, который нельзя терять: как не навредить себе в погоне за рельефом

2:17
Спорт

Когда речь заходит о похудении, мы часто говорим просто "убрать жир". Но жир в теле — не один и даже не два, а целых шесть видов. И не все они вредны. Некоторые — буквально жизненно необходимы. Понимание этих различий важно не только для правильного похудения, но и для корректной интерпретации процента жира в организме.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

1. Эссенциальный жир

Этот жир нужен для выживания: он защищает органы, сохраняет тепло и участвует в усвоении витаминов. У женщин его должно быть больше, чем у мужчин — меньше 10% может нарушить гормональный фон и даже остановить менструации.

  • Нельзя терять. Его дефицит опасен для здоровья и жизни.

2. Белый жир

Самый "запасной" — хранит энергию, содержит гормон лептин. В избытке нарушает ощущение сытости, способствует перееданию и ожирению.

  • Стоит снижать, если его много. Идеальные показатели: у женщин 21-25%, у мужчин 14-17%.

3. Бурый жир

Отвечает за согревание тела: сжигает жирные кислоты для тепла. Его много у младенцев, но он остаётся полезным и взрослым.

  • Сохраняем и активируем. Помогает сжигать белый жир. Холод активизирует его работу.

4. Бежевый жир

Гибрид: может и запасать, и сжигать. Образуется из белого — при регулярных физических нагрузках и сне в прохладе.

  • Преобразуем белый жир в бежевый — тренировки и холод творят чудеса.

5. Подкожный жир

Находится под кожей, виден при защипывании. Состоит из смеси белого, бурого и бежевого жира. Его большинство в организме.

  • Измеряется калипером, регулируется через питание и дефицит калорий.

6. Висцеральный жир

Опоясывает органы внутри живота. Самый опасный: увеличивает риск диабета, инсульта и онкологии.

  • Требует немедленного снижения. От него избавляются через питание и физическую активность.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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