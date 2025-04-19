Жир, который нельзя терять: как не навредить себе в погоне за рельефом

Когда речь заходит о похудении, мы часто говорим просто "убрать жир". Но жир в теле — не один и даже не два, а целых шесть видов. И не все они вредны. Некоторые — буквально жизненно необходимы. Понимание этих различий важно не только для правильного похудения, но и для корректной интерпретации процента жира в организме.
Этот жир нужен для выживания: он защищает органы, сохраняет тепло и участвует в усвоении витаминов. У женщин его должно быть больше, чем у мужчин — меньше 10% может нарушить гормональный фон и даже остановить менструации.
Самый "запасной" — хранит энергию, содержит гормон лептин. В избытке нарушает ощущение сытости, способствует перееданию и ожирению.
Отвечает за согревание тела: сжигает жирные кислоты для тепла. Его много у младенцев, но он остаётся полезным и взрослым.
Гибрид: может и запасать, и сжигать. Образуется из белого — при регулярных физических нагрузках и сне в прохладе.
Находится под кожей, виден при защипывании. Состоит из смеси белого, бурого и бежевого жира. Его большинство в организме.
Опоясывает органы внутри живота. Самый опасный: увеличивает риск диабета, инсульта и онкологии.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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