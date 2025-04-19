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Сутулость усиливается? Эти 6 методов мягко возвращают позвоночник на место

2:20
Спорт

Кифоз — это нарушение осанки, при котором позвоночник выгибается наружу, образуя сутулость или даже горб. Он может вызывать боль в спине, усталость, одышку и даже онемение в ногах. Причины разные: от плохой осанки и травм до генетики и старения.

Девушка лежит в позе "Супермен"
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка лежит в позе "Супермен"

В зависимости от тяжести состояния применяются разные подходы — от упражнений до хирургии. Но если нет серьёзных деформаций, можно справиться с помощью естественных методов.

1. Ортопедические приспособления

Подросткам со скелетом в фазе роста назначают корсет — он помогает корректировать осанку. Взрослым он облегчает боль. Если одна нога короче другой, помогают стельки или подпяточники.

2. Физиотерапия

Лечебная физкультура укрепляет мышцы спины, улучшает осанку и подвижность. В программу входят:

  • упражнения на осанку

  • дыхательная гимнастика

  • растяжка и общая мобильность

  • укрепление плечевого пояса и ног

  • положение лёжа на животе для разгрузки позвоночника

3. Питание и витамин D

Кифоз, связанный с остеопорозом, требует поддержания прочности костей:

  • кальций: молочные продукты, зелень, бобовые, орехи, рыба

  • витамин D: жирная рыба, яйца, говяжья печень

  • солнечный свет: от 15 до 60 минут в день в зависимости от типа кожи

4. Умеренные нагрузки

Полезны плавание, йога, пилатес, упражнения с собственным весом. Главное — избегать резких и ударных движений.

5. Йога для спины

Постепенные прогибы, например, Супта Баддха Конасана или Салабхасана, помогают растянуть и укрепить мышцы средней части спины. Важно избегать перегибов в пояснице и шее. Позы выполняются от 2 до 5 минут, с опорой и без напряжения.

6. Хирургия — в крайнем случае

Если угол изгиба превышает 75°, боль сильная и ничто не помогает — операция становится необходимостью. Особенно это касается подростков с болезнью Шейермана или врождённым кифозом.

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός "согнутый, горбатый") — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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