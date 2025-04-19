Сутулость усиливается? Эти 6 методов мягко возвращают позвоночник на место

Кифоз — это нарушение осанки, при котором позвоночник выгибается наружу, образуя сутулость или даже горб. Он может вызывать боль в спине, усталость, одышку и даже онемение в ногах. Причины разные: от плохой осанки и травм до генетики и старения.
В зависимости от тяжести состояния применяются разные подходы — от упражнений до хирургии. Но если нет серьёзных деформаций, можно справиться с помощью естественных методов.
Подросткам со скелетом в фазе роста назначают корсет — он помогает корректировать осанку. Взрослым он облегчает боль. Если одна нога короче другой, помогают стельки или подпяточники.
Лечебная физкультура укрепляет мышцы спины, улучшает осанку и подвижность. В программу входят:
упражнения на осанку
дыхательная гимнастика
растяжка и общая мобильность
укрепление плечевого пояса и ног
положение лёжа на животе для разгрузки позвоночника
Кифоз, связанный с остеопорозом, требует поддержания прочности костей:
кальций: молочные продукты, зелень, бобовые, орехи, рыба
витамин D: жирная рыба, яйца, говяжья печень
солнечный свет: от 15 до 60 минут в день в зависимости от типа кожи
Полезны плавание, йога, пилатес, упражнения с собственным весом. Главное — избегать резких и ударных движений.
Постепенные прогибы, например, Супта Баддха Конасана или Салабхасана, помогают растянуть и укрепить мышцы средней части спины. Важно избегать перегибов в пояснице и шее. Позы выполняются от 2 до 5 минут, с опорой и без напряжения.
Если угол изгиба превышает 75°, боль сильная и ничто не помогает — операция становится необходимостью. Особенно это касается подростков с болезнью Шейермана или врождённым кифозом.
Кифо́з (др.-греч. κυφός "согнутый, горбатый") — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.
Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.