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Упражнения против аллергии: эти позы йоги очистят дыхание и пищеварение

2:44
Спорт

Аллергии становятся всё более распространёнными — и дело не только в цветочной пыльце. Загрязнённый воздух, агрессивные моющие средства и химия в еде — всё это провоцирует воспаления, астму, кожные реакции и проблемы с глазами. Полностью избавиться от внешних факторов невозможно, но йога может стать надёжной поддержкой для тела и иммунитета.

Девушка занимается йогой
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка занимается йогой

Вот 5 эффективных техник и поз, которые помогут организму мягко справляться с раздражителями.

1. Капалабхати пранаяма — дыхание против аллергенов

Эта активная дыхательная практика очищает дыхательные пути и насыщает тело кислородом. Резкий выдох помогает удалить пыль и частицы из носа и лёгких.

Сядьте прямо, спина ровная, живот не зажат. Сделайте глубокий вдох, затем резко выдохните через нос, сжимая нижнюю часть живота. Вдох происходит автоматически. Начинайте с 65-70 выдохов в минуту, постепенно ускоряясь до 95-105. Практикуйте в течение минуты.

2. Маричиасана — скрутка для пищеварения

Аллергия часто начинается с кишечника. Эта поза помогает улучшить пищеварение и снизить чувствительность к пищевым раздражителям.

Сядьте, вытянув ноги вперёд. Согните правое колено, обхватите его рукой и выполните мягкую скрутку корпуса. Задержитесь на 3-6 глубоких вдохов, затем повторите на другую сторону.

3. Матсьясана — рыба против пыльцы

Поза рыбы стимулирует вилочковую железу и поддерживает лимфо- и иммунную системы. Лягте на спину, руки под бёдрами, вдохните, поднимите грудную клетку и мягко откиньте голову назад, касаясь макушкой пола. Задержитесь на несколько дыханий, затем расслабьтесь.

4. Анулома Вилома — дыхание в ритме равновесия

Это чередующееся дыхание очищает носовые проходы и укрепляет иммунитет. Закройте правую ноздрю большим пальцем и вдохните через левую. Затем закройте левую, выдохните через правую. Повторяйте 5 минут, сохраняя концентрацию.

5. Массаж глаз

Закройте глаза, дайте им отдохнуть в темноте. Затем мягко помассируйте область вокруг глаз. Это улучшает кровообращение и снимает симптомы аллергии — зуд, покраснение, слезотечение.

И не забывайте: чистое питание и минимизация химии дома — важные шаги навстречу здоровью.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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