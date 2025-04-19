Лифтинг без салона: 7 упражнений, которые разглаживают лицо через спину

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1:57
Спорт

Молодость — это не только кремы и массажи. Настоящее омоложение начинается… с осанки! Неправильное положение тела приводит к морщинам, опущенным уголкам губ и глубокой носогубке. Хотите, чтобы лицо подтянулось? Работайте со спиной. Эти 7 упражнений помогут улучшить осанку и вернуть лицу свежесть — без уколов и салонов.

Домашний фитнес
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Домашний фитнес

Разминка для стоп

  • Начни с перекатов с носков на пятки и кругов стопами. Добавь массаж пальцев или покатай стопу на мячике — это основа устойчивой и красивой осанки.

Плавание на животе

  • Ляг на живот, поочерёдно тяни руку вперёд, а локоть другой — к тазу. Шея прямая, поясницу не перегибай. Это активирует мышцы спины и "раскрывает" плечи.

Вытяжение

  • Руки в замке за спиной, локти касаются пола. Поднимай плечи и голову, тянись руками к пяткам. Работает верх спины и шея — ключевые зоны для подтянутого лица.

Сведение рук за спиной

  • Пробуй соединить ладони между лопатками. Если сложно — используй мячик или палку. Это улучшает подвижность плеч и убирает сутулость.

Ягодичный мостик

  • Ляг на спину, согни колени, поднимай таз, напрягая ягодицы. Это укрепляет мышечный корсет и стабилизирует позвоночник.

Ящик стола

  • Прислонись к стене затылком и, не отрывая головы, выдвигай подбородок вперёд. Упражнение тренирует шею и "вытягивает" лицо вверх.

Заминка — массаж грудины

  • Сядь, выпрями спину и мягко массируй грудные мышцы — это снимает зажимы и помогает расправить плечи.

Регулярные тренировки (3 раза в неделю по 30 минут) улучшат осанку и лицо скажет тебе спасибо — без филлеров.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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