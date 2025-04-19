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Не трать деньги зря: 9 фитнес-вещей, которые точно не стоит покупать

2:47
Спорт

Начинаешь заниматься спортом — и тут же попадаешь в водоворот рекомендаций: купи то, попробуй это, без этого результата не будет. На деле большинство "обязательных" фитнес-гаджетов и аксессуаров либо не нужны вовсе, либо не принесут никакой пользы. Мы собрали список самых бесполезных покупок, которые не рекомендуют даже тренеры.

Девушка с фитнес ковриком
Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка с фитнес ковриком

Беговая дорожка

Дорогая, громоздкая и… неэффективная.

"Она задаёт ритм, игнорируя естественную технику бега. Это может привести к перенапряжению суставов", — объясняет фитнес-инструктор Мартин Шарп.

Хочешь бегать — выйди на улицу.

Предтренировочные комплексы

Волшебный энергетик в порошке? Не спеши.
По словам тренера Рокси Джонс, большинству такие добавки просто не нужны:

"Лучше выспись и позавтракай с белком. Это даст больше пользы, чем любой предтреник".

Фитнес-корсет

Утягивание не сжигает жир.

"Корсет не делает талию тоньше, он просто сдавливает тело. Работай с мышцами спины — они зрительно уменьшают объёмы", — говорит Джонс.

Полусфера BOSU

Балансировка выглядит эффектно, но для новичков — бесполезна.

"Если ты с трудом стоишь на одной ноге, зачем ещё и балансировать на мяче?" — замечает тренер.

Массажный пистолет

Модный гаджет — но не панацея.

"Выглядит круто, но пользы мало. Лучше раз в неделю сходи на массаж к профессионалу", — считает Джо Джонсон.

Фитнес-трекер

Пульс, шаги, калории… А что дальше?

"Люди не понимают, как использовать эти цифры. Часто просто становятся их заложниками", — объясняет тренер Александр Сакс.

Детокс-соки

Очистка организма? Не совсем.

"Лучше съешь фрукт — в нём есть клетчатка, а в соке нет. Клетчатка важнее для ЖКТ", — говорит Джонс.

Электростимулятор пресса

Даже если щёлкает и жужжит — кубики от этого не появятся.

"Нужен дефицит калорий, а не электрические импульсы", — подчёркивает Рокси.

Препараты для похудения

Да, семаглутид работает. Но не навсегда.

"Как только прекратишь приём — вес вернётся. Без смены привычек всё бесполезно", — уверен Сакс.

Перед тем как тратить деньги на модные фитнес-аксессуары или "волшебные" средства, стоит остановиться и спросить себя: а действительно ли это нужно? Настоящий результат приходит не от покупки дорогих гаджетов, а от регулярности, грамотного подхода и понимания своего тела. Чем проще твой путь — тем он, как ни странно, эффективнее.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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