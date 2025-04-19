Не трать деньги зря: 9 фитнес-вещей, которые точно не стоит покупать

Начинаешь заниматься спортом — и тут же попадаешь в водоворот рекомендаций: купи то, попробуй это, без этого результата не будет. На деле большинство "обязательных" фитнес-гаджетов и аксессуаров либо не нужны вовсе, либо не принесут никакой пользы. Мы собрали список самых бесполезных покупок, которые не рекомендуют даже тренеры.
Дорогая, громоздкая и… неэффективная.
"Она задаёт ритм, игнорируя естественную технику бега. Это может привести к перенапряжению суставов", — объясняет фитнес-инструктор Мартин Шарп.
Хочешь бегать — выйди на улицу.
Волшебный энергетик в порошке? Не спеши.
По словам тренера Рокси Джонс, большинству такие добавки просто не нужны:
"Лучше выспись и позавтракай с белком. Это даст больше пользы, чем любой предтреник".
Утягивание не сжигает жир.
"Корсет не делает талию тоньше, он просто сдавливает тело. Работай с мышцами спины — они зрительно уменьшают объёмы", — говорит Джонс.
Балансировка выглядит эффектно, но для новичков — бесполезна.
"Если ты с трудом стоишь на одной ноге, зачем ещё и балансировать на мяче?" — замечает тренер.
Модный гаджет — но не панацея.
"Выглядит круто, но пользы мало. Лучше раз в неделю сходи на массаж к профессионалу", — считает Джо Джонсон.
Пульс, шаги, калории… А что дальше?
"Люди не понимают, как использовать эти цифры. Часто просто становятся их заложниками", — объясняет тренер Александр Сакс.
Очистка организма? Не совсем.
"Лучше съешь фрукт — в нём есть клетчатка, а в соке нет. Клетчатка важнее для ЖКТ", — говорит Джонс.
Даже если щёлкает и жужжит — кубики от этого не появятся.
"Нужен дефицит калорий, а не электрические импульсы", — подчёркивает Рокси.
Да, семаглутид работает. Но не навсегда.
"Как только прекратишь приём — вес вернётся. Без смены привычек всё бесполезно", — уверен Сакс.
Перед тем как тратить деньги на модные фитнес-аксессуары или "волшебные" средства, стоит остановиться и спросить себя: а действительно ли это нужно? Настоящий результат приходит не от покупки дорогих гаджетов, а от регулярности, грамотного подхода и понимания своего тела. Чем проще твой путь — тем он, как ни странно, эффективнее.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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