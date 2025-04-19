Почему бег больше не моден: что пришло на смену и работает лучше

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Кардио-тренировки перестали быть универсальным рецептом на все случаи жизни. Сегодня всё чаще вместо пробежек выбирают йогу, а вместо изнуряющих HIIT — плавное пилатес-направление. Но прежде чем списывать кардио со счетов, стоит разобраться, какие ошибки мешают вам получить результат — и как их исправить.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Не повторяй одно и то же

По словам фитнес-тренера и балерины Моник Иствуд, тело привыкает к нагрузке.

"Если вы каждый день бегаете один и тот же маршрут, организм адаптируется и начинает экономить энергию. Вес встанет, прогресса не будет", — говорит она.

Решение? Разнообразие! Меняй угол наклона беговой дорожки, чередуй темп, добавляй силовые блоки, велосипед — чередуй с ездой стоя. Даже небольшие корректировки дают ощутимый эффект.

Если ты под стрессом — сбавь темп

Кардио при стрессе может сыграть злую шутку. Сначала ты действительно получаешь облегчение, но наутро — чувствуешь себя выжатой. Всё потому, что организм и так переполнен гормонами тревоги — адреналином и норадреналином. После тренировки их ненадолго "глушит" эндорфин, но затем тревожность возвращается. Моник Иствуд советует в такие периоды переключиться на мягкие практики: стретчинг, тай-цзи, йогу или боди-балет.

Найди баланс между жиросжиганием и восстановлением

"Если вы хотите не просто худеть, а получить стройное и подтянутое тело, то одних кардионагрузок мало. Без силовых тренировок тело теряет мышечную массу, и вместо тонуса вы получаете истощение", — объясняет физиотерапевт Эмили Серванте.

Она рекомендует: силовые и кардио должны чередоваться в равных пропорциях. Последних не должно быть больше.

Чередуй HIIT и LISS

HIIT — это короткие мощные всплески активности, LISS — длительные, умеренные нагрузки вроде ходьбы. Тренер Люси Коуэн советует чередовать их.

"LISS помогает восстановлению после HIIT, улучшает кровообращение и снижает стресс", — говорит она.

Этот тандем работает на результат и помогает избежать перегрузки.

Слушай себя, а не цифры

Забудь про формулы "три раза в неделю" или "220 минус возраст". Главное — твое состояние.

"Если вы чувствуете тревогу, замените кардио на йогу или просто попробуйте новый формат", — советует доктор Бен Сингх.

Хочешь танцевать в воде? Иди на аквадинамику. Всегда мечтала попробовать банджи? Почему бы и нет! Главное — чтобы тебе это нравилось.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

