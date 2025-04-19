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Упругие мышцы, лёгкие движения, ноль боли — и всё это благодаря 7 минутам в начале тренировки

2:30
Спорт

Разминка — не факультативная часть тренировки, а её необходимый этап. Она подготавливает тело к нагрузке, повышает эффективность упражнений и снижает риск травм. Независимо от уровня подготовки, перед началом физической активности важно уделить внимание разогреву мышц и суставов.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Зачем нужна разминка

Хорошо выполненный разогрев:

  • Улучшает кровообращение
  • Увеличивает подвижность суставов.
  • Делает мышцы более эластичными.
  • Ускоряет реакцию нервной системы.
  • Снижает риск растяжений и перегрузок.
  • Подготавливает сердечно-сосудистую систему к работе.

Игнорирование этого этапа может привести к снижению выносливости и микротравмам.

Структура эффективной разминки

Общее повышение температуры тела

  • Первые 2-3 минуты можно посвятить лёгкой аэробной активности: марш на месте, прыжки, бег трусцой или махи руками и ногами. Цель — слегка ускорить пульс и "разбудить" организм.

Суставная разминка

  • Выполняются круговые движения в крупных суставах: шея, плечи, локти, запястья, таз, колени и голеностопы. Это помогает избежать скованности и травм в этих зонах.

Динамическая растяжка

  • Лёгкие выпады, наклоны, махи ногами, перекаты из стороны в сторону. В отличие от статической растяжки, здесь важна мягкая активность без удержания позы. Это активизирует мышцы без их перегрузки.

Локальная подготовка к основной части тренировки

  • Разогреваются именно те группы мышц, которые будут задействованы. Например, при нагрузке на ноги — выпады и приседания, при нагрузке на спину — круговые движения плечами и прогибы.

Что важно помнить

  • Разминка не должна вызывать усталость — это подготовка, а не тренировка.
  • Движения выполняются в комфортном темпе, с постепенным увеличением амплитуды.
  • Продолжительность разминки — от 7 до 10 минут, в зависимости от интенсивности будущей нагрузки.
  • Перед тренировкой не рекомендуется делать длительную статическую растяжку — она снижает силу и может повысить риск травм.

Правильная разминка — это залог безопасной и продуктивной тренировки. Всего 10 минут подготовки могут сделать занятия эффективнее и защитить тело от лишнего стресса.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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