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Минус гравитация: как приподнять грудь без пластики и фанатизма

2:51
Спорт

Даже если рельефные мышцы не входят в список твоих желаний, упругая грудь — это то, что хочется сохранить каждой. Со временем зона декольте может терять тонус, но хорошая новость — ситуацию можно улучшить без пластики. Главное — правильный подход, терпение и несколько эффективных упражнений.

Спортивное бра
Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортивное бра

Можно ли улучшить форму груди без операций

Важно понимать: спорт не увеличит грудь — молочные железы не поддаются накачке. Но регулярные тренировки помогут укрепить мышцы, улучшить осанку и визуально приподнять бюст. Это особенно важно, если грудной отдел стал сутулиться, а спина — уставать. Ключевой момент: не перекачивать грудные мышцы, чтобы избежать эффекта "сжатых плеч", который ухудшает осанку.

Если тренировки пока не твой вариант, стоит хотя бы:

  • Ежедневно контролировать осанку;
  • Заниматься плаванием или растяжкой;
  • Включить пилатес — он отлично укрепляет спину.

Но если ты готова поработать — вот 5 упражнений, которые действительно работают.

Отжимания с колен

  • Прими упор лёжа, поставь руки чуть шире плеч. Тело прямое, пресс в тонусе, таз немного подкручен. На вдохе опускаемся, сгибая локти на 90 градусов, на выдохе — возвращаемся вверх. Делай 2 подхода по 20 раз.

Разведение гантелей лёжа

  • Ляг на скамью или коврик, возьми гантели, руки вверх. Локти слегка согни и разводи руки в стороны — медленно и с контролем. На вдохе разводим, на выдохе — возвращаем в исходную точку. 2 подхода по 20 повторений.

Упражнение молитва

  • Соедини ладони перед грудью, плечи расправлены. На выдохе — надавливай, на вдохе — отпускай. Чередуй 30 секунд активных прожимов и 30 секунд статики. Всего — 2 минуты.

Сведение лопаток на животе

  • Ляг на живот, руки вытянуты перед собой. На выдохе подтяни руки к себе, сводя лопатки. На вдохе — снова вперед. Спина ровная, взгляд в пол. 2 подхода по 40 секунд.

Растяжка у стены

  • Встань лицом к стене, руки прямые. Медленно скользи корпусом вниз, руки не сгибай. Задержись в этом положении на 20-40 секунд. Повтори 2 раза — почувствуешь, как расслабляются грудные мышцы и плечи.

Итог: главное — системность

Нет чудо-движения, которое изменит грудь за день. Но если ты будешь работать регулярно, держать спину и осанку, а тренировки превратятся в привычку — результат обязательно придёт. Красота — это про заботу о себе, а не про совершенство.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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