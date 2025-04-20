Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам

Если вы часто ходите по лестнице, поднимаетесь до квартиры пешком, вы можете делать это грамотно и получать пользу для тела и организма. Как правильно шагать по ступенькам, расскажем ниже.
При такой физической активности нагрузка существенно возрастает, если сравнивать с обычной ходьбой. Ее значительная доля приходится на дыхательную и сосудистую системы. Растет и мышечное напряжение.
Постепенно включайте передвижения по лестнице, начиная с нескольких пролетов. Сначала лучше подниматься без тяжелых пакетов с продуктами.
Еще важно соблюдать технику ходьбы — наступайте на ступеньку всей стопой, чтобы избежать возможных травм и растяжений, пишет "СЭ".
Резко останавливаться не стоит и спешить подниматься тоже, старайтесь держать комфортный темп.
Занимайтесь в удобной обуви и обязательно
следите за дыханием. Это поможет избежать одышки и неприятных ощущений.
Ле́стница (праслав *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.