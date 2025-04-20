Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам

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Если вы часто ходите по лестнице, поднимаетесь до квартиры пешком, вы можете делать это грамотно и получать пользу для тела и организма. Как правильно шагать по ступенькам, расскажем ниже.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

При такой физической активности нагрузка существенно возрастает, если сравнивать с обычной ходьбой. Ее значительная доля приходится на дыхательную и сосудистую системы. Растет и мышечное напряжение.

Постепенно включайте передвижения по лестнице, начиная с нескольких пролетов. Сначала лучше подниматься без тяжелых пакетов с продуктами.

Еще важно соблюдать технику ходьбы — наступайте на ступеньку всей стопой, чтобы избежать возможных травм и растяжений, пишет "СЭ".

Резко останавливаться не стоит и спешить подниматься тоже, старайтесь держать комфортный темп.

Занимайтесь в удобной обуви и обязательно

следите за дыханием. Это поможет избежать одышки и неприятных ощущений.

Уточнения

Ле́стница (праслав *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи.

