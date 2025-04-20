Что такое интервальная ходьба? Этот метод помогает подтянуть тело и похудеть

Новый вид тренировок набирает популярность в мире. Интервальную ходьбу сначала придумали для людей пожилого возраста, но она подойдёт и тем, кто хочет улучшить свою физическую форму.
Её главный принцип: неважно, как много вы ходите, главное — как интенсивно вы это делаете.
Исследование показало, что у людей, которые занимались интервальной ходьбой пять месяцев, в среднем на 10% улучшилась общая физическая форма, снизилось артериальное давление и на 10-15%. Кроме того, от таких тренировок уровень сахара в крови снижается быстрее, чем при непрерывной умеренной нагрузке.
Суть такой ходьбы в том, что вы чередуете её интенсивность.
Интервальная ходьба помогает эффективнее худеть, ускоряет обмен веществ и повышает общую выносливость организма, пишет "СЭ".
Как заниматься?
Начинать лучше с коротких интервалов и постепенно их увеличивать.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.