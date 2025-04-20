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Что такое интервальная ходьба? Этот метод помогает подтянуть тело и похудеть

1:14
Спорт

Новый вид тренировок набирает популярность в мире. Интервальную ходьбу сначала придумали для людей пожилого возраста, но она подойдёт и тем, кто хочет улучшить свою физическую форму.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Её главный принцип: неважно, как много вы ходите, главное — как интенсивно вы это делаете.

Исследование показало, что у людей, которые занимались интервальной ходьбой пять месяцев, в среднем на 10% улучшилась общая физическая форма, снизилось артериальное давление и на 10-15%. Кроме того, от таких тренировок уровень сахара в крови снижается быстрее, чем при непрерывной умеренной нагрузке.

Суть такой ходьбы в том, что вы чередуете её интенсивность.

Интервальная ходьба помогает эффективнее худеть, ускоряет обмен веществ и повышает общую выносливость организма, пишет "СЭ".

Как заниматься?

  1. 3 минуты быстрой ходьбы (примерно 70% максимального потребления кислорода);
  2. 3 минуты медленной ходьбы (примерно 40% максимального потребления кислорода);
  3. Повторение цикла пять раз или больше.

Начинать лучше с коротких интервалов и постепенно их увеличивать.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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