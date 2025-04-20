Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уроки жизни от Ирины Безруковой: как найти смысл в потере близких?
Эта декоративная порода под угрозой — глаз в буквальном смысле может выпасть
Сильвестр Сталлоне и его дочери: как Софи, Систин и Скарлет изменили историю Золотого глобуса
Netflix пытается привлечь Леонардо Ди Каприо к сиквелу Однажды в… Голливуде: что смущает актёра
Домашний апсайклинг: стильные и простые идеи из жестяных банок
Созерцание искусства улучшает самочувствие — и это доказано научно
Дочерняя компания немецкого производителя стройматериалов Knauf в России: прибыль растёт вопреки санкциям
Что такое интервальная ходьба? Этот метод помогает подтянуть тело и похудеть
Звезда смерти: изменения Солнца имеют кастастрофические последствия

Ягодицы будут как две дыньки: вот как выполнять приседания со штангой правильно

2:20
Спорт

Приседания со штангой помогут нарастить мышечную массу нижней части тела и увеличат показатели силы и выносливости. Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как правильно делать это упражнение.

Девушка тренируется
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка тренируется

Приседания со штангой еще полезны тем, что укрепляют суставы, связки и мышцы.

Перед тем, как выполнить упражнение, следует хорошо размяться.

Тонкости в технике выполнения:

  1. Поставьте ноги на ширине плеч или немного шире, чтобы обеспечить лучшую стабильность и глубокое выполнение упражнения. Угол разворота стоп должен быть в диапазоне 10-30 градусов наружу.
  2. Захват штанги может быть широким или узким, в зависимости от стиля выполнения приседаний. Локти "смотрят" вниз, их следует держать близко к телу.
  3. Если штанга находится на верхней части трапеции, вы сможете держать более вертикальное положение тела. Низкая постановка штанги же требует большей гибкости.
  4. Во время выполнения упражнения важно убедиться, что грудной отдел поднимается, а плечи находятся в правильном положении. Спина должна быть прямой, пишет "СЭ".

Как делать приседания со штангой?

  1. Встаньте на ширине плеч или немного шире, в зависимости от анатомии и предпочтений.
  2. Поместите штангу на верхнюю часть трапеции (для высокого хвата) или на заднюю часть плеч (для низкого хвата). Держите гриф обеими руками, а локти под углом, лопатки сведены.
  3. Перед началом движения убедитесь, что вес равномерно распределен по стопам — он должен ощущаться на полной площади стопы.
  4. Немного согните колени и включите мышцы кора, чтобы стабилизировать тело. Убедитесь, что голова, грудь и таз находятся на одной линии.
  5. На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени и таз.
  6. Опускайтесь до того уровня, где бедра находятся параллельно полу (можно чуть ниже, если позволяет гибкость). Если гибкость и баланс позволяют, можно опускаться глубже.
  7. На выдохе начинайте подниматься за счет мышц ног и ягодиц. При этом важно не терять равновесие и сохранять прямую спину.

Уточнения

Штанга  спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму
Авто
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму Аудио 
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Испания против пьянства и вечеринок: туристов ждут жёсткие ограничения до 2027 года
Верховина или Карпаты: что выбирали советские подростки
Не бегают и не лают — 5 собак для настоящих домоседов
Экономит топливо, но убивает двигатель: когда ECO-режим приносит вред
Вернулась растоптанной: Анна Седокова раскрыла шокирующие подробности своего участия в шоу Выжить в Дубае
Марс живой: неожиданная находка НАСА
У облепихи есть секрет: если ей не с кем флиртовать весной, ягод не будет
Ягодицы будут как две дыньки: вот как выполнять приседания со штангой правильно
Мартовский рекорд: Россия увеличила экспорт гречки в Китай, но зерновые в минусе — почему
Мятная настойка за три дня — и вы лето наливаете в рюмки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.