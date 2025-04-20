Ягодицы будут как две дыньки: вот как выполнять приседания со штангой правильно
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Приседания со штангой помогут нарастить мышечную массу нижней части тела и увеличат показатели силы и выносливости. Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как правильно делать это упражнение.
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка тренируется
Приседания со штангой еще полезны тем, что укрепляют суставы, связки и мышцы.
Перед тем, как выполнить упражнение, следует хорошо размяться.
Тонкости в технике выполнения:
- Поставьте ноги на ширине плеч или немного шире, чтобы обеспечить лучшую стабильность и глубокое выполнение упражнения. Угол разворота стоп должен быть в диапазоне 10-30 градусов наружу.
- Захват штанги может быть широким или узким, в зависимости от стиля выполнения приседаний. Локти "смотрят" вниз, их следует держать близко к телу.
- Если штанга находится на верхней части трапеции, вы сможете держать более вертикальное положение тела. Низкая постановка штанги же требует большей гибкости.
- Во время выполнения упражнения важно убедиться, что грудной отдел поднимается, а плечи находятся в правильном положении. Спина должна быть прямой, пишет "СЭ".
Как делать приседания со штангой?
- Встаньте на ширине плеч или немного шире, в зависимости от анатомии и предпочтений.
- Поместите штангу на верхнюю часть трапеции (для высокого хвата) или на заднюю часть плеч (для низкого хвата). Держите гриф обеими руками, а локти под углом, лопатки сведены.
- Перед началом движения убедитесь, что вес равномерно распределен по стопам — он должен ощущаться на полной площади стопы.
- Немного согните колени и включите мышцы кора, чтобы стабилизировать тело. Убедитесь, что голова, грудь и таз находятся на одной линии.
- На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени и таз.
- Опускайтесь до того уровня, где бедра находятся параллельно полу (можно чуть ниже, если позволяет гибкость). Если гибкость и баланс позволяют, можно опускаться глубже.
- На выдохе начинайте подниматься за счет мышц ног и ягодиц. При этом важно не терять равновесие и сохранять прямую спину.
Уточнения
Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру