Всего одна пробежка: вот как часовая тренировка снижает риск смерти от болезней сердца

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы ленивы или очень заняты работой и прочим, и можете заниматься спортом только раз в неделю, стоит ли это делать? Есть ли польза от таких тренировок, расскажем ниже.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

ВОЗ советует уделять физическим занятиям в среднем 150 минут в неделю. Можно сочетать кардио, силовые занятия в зале с подвижными играми или плаванием. Пешие прогулки и пробежки тоже подойдут.

Исследования свидетельствуют о пользе для здоровья даже редких тренировок. У тех, кто занимается хотя бы один раз в неделю, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, одна часовая пробежка в неделю в невысоком темпе снижает риск смерти от заболеваний сердца на 50 процентов.

Очевидно, конечно, что невозможно за одну тренировку выполнить столько, сколько обычно распределено на 2-3 занятия.

Чтобы получить максимум пользы даже от одной тренировки, нужно уделить внимание всем основными мышечным группам, пишет "СЭ".

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

