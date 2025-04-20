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Всего одна пробежка: вот как часовая тренировка снижает риск смерти от болезней сердца

1:04
Спорт

Если вы ленивы или очень заняты работой и прочим, и можете заниматься спортом только раз в неделю, стоит ли это делать? Есть ли польза от таких тренировок, расскажем ниже.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

ВОЗ советует уделять физическим занятиям в среднем 150 минут в неделю. Можно сочетать кардио, силовые занятия в зале с подвижными играми или плаванием. Пешие прогулки и пробежки тоже подойдут.

Исследования свидетельствуют о пользе для здоровья даже редких тренировок. У тех, кто занимается хотя бы один раз в неделю, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, одна часовая пробежка в неделю в невысоком темпе снижает риск смерти от заболеваний сердца на 50 процентов.

Очевидно, конечно, что невозможно за одну тренировку выполнить столько, сколько обычно распределено на 2-3 занятия.

Чтобы получить максимум пользы даже от одной тренировки, нужно уделить внимание всем основными мышечным группам, пишет "СЭ".

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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