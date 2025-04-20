Сколько минут тренироваться в неделю, чтобы защититься от развития рака: учёные назвали точную цифру

Британские учёные выяснили, что тренировки дважды в неделю могут снизить риск смерти от рака на 21 процент, а от сердечно-сосудистых заболеваний на 31 процентов.
Для этого нужно заниматься как минимум 150 минут в течение двух дней, сообщили в журнале Journal of the American Heart Association (JAHА).
Оказывается, здоровье людей, которые занимаются спортом по выходным, намного лучше по сравнению с теми, кто вообще не тренируется.
По мнению исследователей, для достижения хороших результатов нужно проводить занятия спортом в умеренном или среднем темпе, пишет "СЭ".
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.