Когда и почему Спартак упустил шанс стать лидером: мнение экс-игрока

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Максим Деменко отметил, что предстоящий матч 25-го тура Российской премьер-лиги против тольяттинского "Акрона" не станет определяющим для "Спартака" в борьбе за чемпионство. По его мнению, ключевая встреча уже позади, и команда упустила возможность стать лидером.
Деменко подчеркнул, что главным событием для "Спартака" стал матч с махачкалинским "Динамо", который завершился поражением. Сейчас, по его словам, у красно-белых есть лишь теоретические шансы на чемпионство, и им необходимо сосредоточиться на своей игре, пишет Газета.Ru.
Экс-футболист также обратил внимание на проблемы "Спартака" с настроем на игры против команд, не являющихся фаворитами, особенно дома. Он считает, что это связано с психологическими факторами.
"Это психология, тренер должен работать над мотивацией. Даже с подобным отношением "Спартак" не должен отдавать такие игры", — сказал Деменко.
После 24 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. В субботу, 19 апреля, команда сыграет с "Акроном" в Самаре. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы.
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