Демидов против Овечкина: молодёжь против легенды в первом раунде Кубка Стэнли

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев предсказал, что 19-летний нападающий команды "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов покажет себя во время розыгрыша Кубка Стэнли, особенно в первом раунде против "Вашингтон Кэпиталз" и Александра Овечкина.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Плющев подчеркнул, что "Вашингтон" демонстрирует сильные результаты, а в составе команды выступает легендарный для России игрок. Это может стать дополнительным стимулом для молодого Демидова. Хотя Плющев не уверен в итоговом результате, он уверен, что Иван проявит себя на высоком уровне, пишет Газета.Ru.

Плющев отметил, что для Демидова хоккей не просто увлечение, а образ жизни. Его позитивный настрой и интервью показывают, что он готов к противостоянию на льду.

"И то, как Демидов показывал себя здесь, какие интервью давал, показывает, что он на позитиве, и не будет какого-то сведения счета — мы просто увидим состязание молодости и опыта", — добавил Плющев.

Демидов дебютировал за "Монреаль" 15 апреля на арене "Белл Центр". Его клуб проиграл "Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов. В основное время матча счет был 3:3, а Иван отметился голом и результативной передачей. В последнем матче регулярного чемпионата "Канадиенс" одержали победу над "Каролиной" со счетом 4:2 и заняли восьмое место в Восточной конференции.

"Вашингтон" стал победителем Востока и завершил регулярный чемпионат, несмотря на три поражения в последних четырех матчах. В ночь на 21 апреля "Кэпиталз" проиграли "Питтсбургу" со счетом 2:5. Овечкин забросил одну из шайб своей команды, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он забил 897-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя достижение Гретцки (894 гола), установленное 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ "Вашингтон" встретился с "Монреаль Канадиенс". Первая игра серии запланирована на 22 апреля в 2:00 по московскому времени.

Уточнения

Ива́н Алексе́евич Деми́дов (род 10 декабря 2005, Сергиев Посад, Московская область) — российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

