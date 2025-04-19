Забудь о холестерине после 50 лет: вот лучшее упражнение для снижения его уровня в крови

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Одними из самых популярных видов нагрузок считаются ходьба, плавание и велопрогулки. Однако кардиологи выявили пользу и от танцев.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain танцы

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Дуэйн Шмидт отмечает, что сердце нуждается в нагрузке точно так же, как и любые мышцы тела. Ему достаточно 20-30 минут ежедневных кардио, чтобы существенно укрепить сердце и сократить риск сосудистых осложнений.

Танцы же комплексно действуют на тело: движения вперёд, назад, вверх-вниз обеспечивают отличную нагрузку для сердечной мышцы. Поэтому танго, сальса или вальс можно назвать лекарством для сосудов. Во время танцы ваша кровь начинает циркулировать интенсивнее, очищаясь от вредных отложений, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

