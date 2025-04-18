ФК "Ливерпуль" объявил, что их капитан подписал новый контракт, и Вирджил ван Дейк останется на "Энфилде" как минимум до 2027 года.
Это станет серьезным стимулом в эти последние недели сезона, наряду с продлением контракта Мохамеда Салаха, и все признаки указывают на светлое будущее.
Ни Салах, ни Ван Дейк не вписываются в устоявшуюся модель набора игроков "Ливерпуля", поскольку им обоим будет 35 и 36 лет соответственно, когда истечет срок их контрактов.
Но привязка их к новым условиям является свидетельством гибкости новой установки, признающей, что они являются и останутся двумя из самых важных игроков в команде Арне Слота.
Это отражено в их зарплатах, и, по достоверным данным, Ван Дейк зарабатывает около более 40 миллионов рублей в неделю.
Ви́рджил ван Дейк (нидерл. Virgil van Dijk, нидерландское произношение: [ˈvɪr.d͡ʒɪl vɑn.ˈdɛik]; 8 июля 1991, Бреда) — нидерландский футболист, центральный защитник и капитан английского клуба «Ливерпуль» и сборной Нидерландов.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.