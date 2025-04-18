Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль
Волосы с затылка теперь носят на бровях: хирург объяснил новую модную реальность и её секреты
Чем накормить картошку весной, чтобы не остаться без урожая
Углевод, который не мешает худеть — вы точно его недооценивали
Косметический ад начинается с хорошего крема и одного промаха
Неожиданный герой океанов: моча китов восстанавливает здоровье коралловых рифов!
Чудо природы: как всего один продукт может обратить вспять гипертонию
Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба
Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича

Мбаппе стал козлом отпущения: он перешёл в Реал как король, но покинул поле под оглушительный свист

1:11
Спорт

Футболист "Реала" Килиан Мбаппе испытал на себе самую суровую и беспощадную сторону стадиона "Бернабеу" после поражения его команды в матче с "Арсеналом".

Килиан Мбаппе
Фото: flickr.com by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Килиан Мбаппе

Игра закончилась счетом 5:1.

Переход Килиана Мбаппе из Парижа этим летом, несомненно, стал событием года. Самый успешный игрок в мире, которого многие считают лучшим, подписал контракт с самой успешной командой на планете и заявил, что его детская мечта сбылась.

Требования, ожидания и, прежде всего, давление в Мадриде совершенно иные, не то что в Париже. Что большинство болельщиков думало в начале сезона о нынешней версии "Реала" с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в составе. Большинство, если не все, называли ее фавориткой на повторный матч и ожидали, что Мбаппе сыграет роль короля в Мадриде.

Наконец, в матче с "Арсеналом" он стал козлом отпущения! Вид того, как он, с травмированной лодыжкой и опущенной головой, выходил в раздевалку под свист толпы, исполняющей меренге, был шокирующим.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Авто
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Чудо природы: как всего один продукт может обратить вспять гипертонию
Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба
Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича
Почему 500 евро могут исчезнуть из обращения? Судьба высоких номиналов
Мбаппе стал козлом отпущения: он перешёл в Реал как король, но покинул поле под оглушительный свист
Полезные перекусы, которые изменят ваше питание — проверьте сами
Алёну Водонаеву восхитил Марк Эйдельштейн: милый и образованный
Китай показал, как должен выглядеть семейный автомобиль будущего
Модный ремонт, а на полу удлинители — как не допустить таких промахов
Повербанки под запретом: авиакомпании объясняют опасность литий-ионных аккумуляторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.