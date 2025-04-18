Мбаппе стал козлом отпущения: он перешёл в Реал как король, но покинул поле под оглушительный свист

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Футболист "Реала" Килиан Мбаппе испытал на себе самую суровую и беспощадную сторону стадиона "Бернабеу" после поражения его команды в матче с "Арсеналом".

Фото: flickr.com by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Килиан Мбаппе

Игра закончилась счетом 5:1.

Переход Килиана Мбаппе из Парижа этим летом, несомненно, стал событием года. Самый успешный игрок в мире, которого многие считают лучшим, подписал контракт с самой успешной командой на планете и заявил, что его детская мечта сбылась.

Требования, ожидания и, прежде всего, давление в Мадриде совершенно иные, не то что в Париже. Что большинство болельщиков думало в начале сезона о нынешней версии "Реала" с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в составе. Большинство, если не все, называли ее фавориткой на повторный матч и ожидали, что Мбаппе сыграет роль короля в Мадриде.

Наконец, в матче с "Арсеналом" он стал козлом отпущения! Вид того, как он, с травмированной лодыжкой и опущенной головой, выходил в раздевалку под свист толпы, исполняющей меренге, был шокирующим.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

