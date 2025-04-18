Лучший бомбардир турецкой лиги погиб, упав с 11-го этажа

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий команды Габона Аарон Бупендза трагически погиб в возрасте 28 лет после падения с 11-го этажа здания в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

Инцидент подтвердили Федерация футбола Габона (FEGAFOOT) и президент Габона Брис Олигуи Нгема, который выразил соболезнования семье и футбольному сообществу.

"Точные обстоятельства этой драмы остаются неясными", — сообщил телеканал Gabon 24.

Недавно Бупендза присоединился к китайскому клубу "Чжэцзян", где забил 4 гола в 6 матчах.

Футболист учился в академии "Бордо", провел 35 матчей и забил 8 голов за сборную Габона. За свою карьеру он также выступал за французские "По", "Аяччо", "Тур", турецкий "Хатайспор", катарский "Аль-Араби", а также за американский "Цинциннати" и румынский "Рапид", прежде чем в январе присоединился к "Чжэцзян".

Уточнения

Аарон Салем Бупендза Поцци (фр. Aaron Salem Boupendza Pozzi; 7 августа 1996, Моанда, Габон — 16 апреля 2025, Ханчжоу, Китай) — габонский футболист, нападающий, выступал за сборную Габона.

