Кто станет чемпионом России по скалолазанию 2025 года, определят в Перми

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Российские чемпионаты по скалолазанию в трёх дисциплинах проведут в Перми с 20 по 24 апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Henning Schlottmann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соревнования по скалолазанию

Обычно в боулдеринге спортсмены преодолевают сложные короткие трассы, в лазании на скорость соревнуются в параллельных забегах на 15-метровую высоту за 5-6 секунд.

Лазание на трудность станет вторым стартом года в этой дисциплине. Турнир в Перми — отборочный для международных соревнований в Москве в мае.

На соревнования съедутся 225 спортсменов из 26 регионов, включая олимпийцев, чемпионов мира и Европы, рекордсменов: Викторию Мешкову, Алексея Рубцова, Юлию Каплину.

Соревнования пройдут в манеже спорткомплекса им. Сухарева, сообщает properm. ru.

Уточнения

Пермь ( МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.



