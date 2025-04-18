Кто станет чемпионом России по скалолазанию 2025 года, определят в Перми

Российские чемпионаты по скалолазанию в трёх дисциплинах проведут в Перми с 20 по 24 апреля.
Обычно в боулдеринге спортсмены преодолевают сложные короткие трассы, в лазании на скорость соревнуются в параллельных забегах на 15-метровую высоту за 5-6 секунд.
Лазание на трудность станет вторым стартом года в этой дисциплине. Турнир в Перми — отборочный для международных соревнований в Москве в мае.
На соревнования съедутся 225 спортсменов из 26 регионов, включая олимпийцев, чемпионов мира и Европы, рекордсменов: Викторию Мешкову, Алексея Рубцова, Юлию Каплину.
Соревнования пройдут в манеже спорткомплекса им. Сухарева, сообщает properm. ru.
Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.