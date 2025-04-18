Мышцы растут быстрее: вот что добавляют в рацион тренеры

Увеличение мышечной массы — больше не только про бодибилдинг. Современные тренировки всё чаще ориентированы на силу и выносливость не ради рекордов, а ради здоровья, долголетия и профилактики болезней.
Мышцы сегодня признаны жизненно важным органом, который:
регулирует уровень сахара в крови;
снижает риск падений и переломов;
помогает контролировать вес;
защищает сердце.
И чтобы усилить эффект от тренировок, креатин — один из самых изученных и эффективных помощников.
Креатин — это не аминокислота, но вещество, которое синтезируется в печени, почках и поджелудочной железе, а затем накапливается в мышцах. Его основная функция — производство АТФ, главного источника энергии для интенсивных движений.
В метаанализе 16 научных работ (журнал Nutrients) доказано: приём креатина значительно усиливает рост мышц и силу — даже у тех, кто тренируется давно.
Природные источники:
красное мясо (говядина, баранина),
жирная рыба (лосось, тунец, сельдь).
Но есть нюанс: чтобы получить рабочую дозу, нужно съедать более килограмма этих продуктов ежедневно. Именно поэтому спортивные добавки — более реалистичный вариант, особенно для вегетарианцев. Креатин лучше усваивается с углеводами и белками.
Для здоровых людей (в том числе подростков) креатин считается безопасным, если соблюдать дозировку. Наиболее частый побочный эффект — лёгкое увеличение веса из-за задержки воды в мышцах.
Противопоказания:
заболевания почек,
беременность и грудное вскармливание,
приём НПВС или препаратов, влияющих на почки.
В этих случаях — только после консультации с врачом.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.