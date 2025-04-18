Укрепите корпус и забудьте о боли в пояснице — без скручиваний

Если вы не фанат классических скручиваний и ищете способ укрепить корпус без боли в спине — присмотритесь к "медвежьей планке с тягой". Это упражнение недооценено, но способно принести массу пользы.

Фото: verywellfit.com by Ben Goldstein, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упрощенная планка

Почему это работает

В отличие от обычных планок и подъёмов корпуса, "медвежья планка" задействует глубокие мышцы кора — поперечную и косые мышцы живота. Именно они стабилизируют позвоночник и участвуют в каждом вашем движении — от наклонов до резких поворотов тела.

"Крепкий кор помогает не только в спорте, но и в быту — от подъёма тяжёлой коробки до простого надевания носков стоя", — объясняет автор фитнес-гайда Жаклин Хутон.

Как выполнять медвежью планку с тягой

Встаньте в "медвежью" позу: на четвереньках, колени чуть оторваны от пола. Начинающим — без веса. Просто поочерёдно отрывайте одну руку и тяните локоть назад. Продвинутым — добавьте утяжелители по 2-3 кг. Главное: не раскачивайтесь, движение только рукой! Выполняйте по 30 секунд на руку, отдых — 15-20 секунд.

"Сначала вы можете заметить, что с одной стороны стабилизироваться проще — это нормально. Регулярные тренировки выровняют баланс", — говорит Хутон.

Как это помогает при болях в спине

Сидячий образ жизни ослабляет мышцы живота и делает спину менее гибкой. Регулярная проработка кора помогает снять напряжение с позвоночника и вернуть телу поддержку.

"Укреплённые мышцы живота, гибкие подколенные сухожилия и проработанные слабые звенья — всё это важно для устранения и профилактики болей", — подчёркивает тренер.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



