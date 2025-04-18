Даже садоводство спасает: открыты простые привычки долголетия

1:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Звучит неожиданно, но даже энергичное садоводство может оказаться спасительным. Новое исследование показало: чтобы дольше жить, не обязательно изнурять себя в спортзале. Небольшие изменения в образе жизни могут дать ошеломляющий эффект — даже без интенсивных тренировок.

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Один шаг к долголетию — буквально

Даже лёгкая активность, вроде прогулки, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. По словам исследователей, 24 минуты умеренных нагрузок в день могут сократить риск на 50%, а всего 5 минут быстрой ходьбы — на 40%.

И речь не только о спорте. Работы в саду, подъем по лестнице или энергичная уборка — всё это работает.

"Есть много возможностей добавить немного физической нагрузки к тому, что вы и так делаете", — отмечает один из авторов исследования Эммануэль Стаматакис.

Питание и сон — тоже играют ключевую роль

Помимо движения, учёные советуют улучшить рацион: есть больше овощей, рыбы, цельнозерновых и растительных масел, а также наладить режим сна. Эти привычки, по словам диетолога Николаса Кёмеля, снижают риск преждевременной смерти минимум на 10%.

"Фокус на нескольких мелких изменениях в поведении может быть эффективнее, чем радикальные попытки изменить всё сразу", — считает Кёмель.

Как всё это выяснили

Исследование длилось 8 лет и включало данные более 59 тысяч человек из британского биобанка. Участники носили трекеры, сообщали о питании, а ИИ рассчитывал уровень активности, сна и сравнивал их с данными о заболеваниях и смертности.

Результат: даже если вы не спортсмен, вы можете жить дольше — достаточно немного подвигаться, чуть лучше питаться и высыпаться.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

