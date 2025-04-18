Осанка, как у балерины: упражнения, которые вытягивают и укрепляют спину

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Привычка тренировать то, что видно в зеркале, понятна: пресс, бицепсы, плечи. Но забывать о спине — ошибка. Особенно если цель — избавиться от складок в районе бюстгальтера или так называемых "ушек" на талии. Локально жир не уходит — это миф. Но чтобы фигура выглядела подтянутой, стоит уделить внимание мышцам спины.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Основные мышцы, которые стоит прокачивать:

Широчайшие (латисы) - придают спине V-образный силуэт. Хорошо реагируют на интенсивные нагрузки и силовые упражнения.

Трапеции - образуют ромбовидную форму между шеей и лопатками, отвечают за осанку и движение плеч.

Упражнения для широчайших

Горизонтальная тяга (инвертированный жим):

Лягте под фиксированную перекладину, хват сверху. Подтянитесь к перекладине, сохраняя тело прямым. Вернитесь вниз. Повторите. Тяга блока сидя:

Сядьте, уперев ноги, спина прямая. Потяните ручку к поясу, сводя лопатки. Вернитесь. Повторите. Подтягивания:

Возьмитесь широким хватом за перекладину. Подтянитесь до уровня подбородка. Медленно опуститесь. Повторите. Вертикальная тяга:

Сядьте у блока. Потяните ручку вниз до уровня груди. Контролируя движение, верните вверх. Повторите.

Упражнения для трапеций

Разводка гантелей сидя:

Сидя на краю стула, разведите гантели в стороны на уровень плеч. Почувствуйте работу верхней части спины. Вернитесь в исходное положение. Тяга к подбородку двумя руками:

Стоя, поднимайте гантели вдоль тела до уровня подбородка, разводя локти в стороны. Опустите обратно. Повторите. Усложнённые отжимания (Push-Up Plus):

Сделайте отжимание, затем — дополнительное движение: округлите верх спины и вытолкните его вверх. Повторите. Поза кобры:

Лёжа на животе, поднимите верх тела, упираясь ладонями. Локти назад, плечи вниз. Вернитесь в исходное положение. Повторите.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

