Забудь всё, что знал о жирах: правда, которая переворачивает науку

Долгие годы жиры считались злом: они якобы забивают сосуды, делают нас толстыми и провоцируют инфаркты. Но современная наука разрушает этот миф. Проблема вовсе не в жире как таковом, а в его качестве и источнике. Есть жиры полезные, нейтральные и откровенно вредные — и путаница между ними стоит нам здоровья.
На деле жиры выполняют десятки критически важных функций. Они:
участвуют в синтезе гормонов и нейромедиаторов,
формируют оболочки клеток и миелин, защищающий нервы,
питают мозг (который на 60-70% состоит из жира),
регулируют теплообмен и защищают органы,
участвуют в усвоении витаминов A, D, E и K,
формируют желчные соли и поддерживают иммунитет.
И да — хорошие жиры повышают "хороший" холестерин (HDL) и могут снижать "плохой" (LDL), особенно если последний не окисляется.
Ошибки медицины прошлых лет объясняются просто: врачи практически не изучают нутрициологию, а рекомендации часто диктуются не фактами, а фарма-бизнесом. Более того, жиры десятилетиями демонизировали на фоне реального зла — переработанных продуктов и трансжиров.
яйца от птицы на свободном выгуле,
цельное молоко, а не обезжиренное,
жирную рыбу (особенно дикого лосося),
орехи, семечки, авокадо,
масла холодного отжима (кокосовое, конопляное, авокадо).
А вот растительные масла для жарки (кукурузное, соевое, подсолнечное) лучше исключить — они легко окисляются, провоцируя воспаления и повреждение кишечника.
Нехватка полезных жиров может вызвать: депрессию, гормональные сбои, проблемы с кожей, неврологические расстройства и даже трудности с набором веса.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.