Забудь всё, что знал о жирах: правда, которая переворачивает науку

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Долгие годы жиры считались злом: они якобы забивают сосуды, делают нас толстыми и провоцируют инфаркты. Но современная наука разрушает этот миф. Проблема вовсе не в жире как таковом, а в его качестве и источнике. Есть жиры полезные, нейтральные и откровенно вредные — и путаница между ними стоит нам здоровья.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ продукты с полезными жирами

На деле жиры выполняют десятки критически важных функций. Они:

участвуют в синтезе гормонов и нейромедиаторов,

формируют оболочки клеток и миелин, защищающий нервы,

питают мозг (который на 60-70% состоит из жира),

регулируют теплообмен и защищают органы,

участвуют в усвоении витаминов A, D, E и K,

формируют желчные соли и поддерживают иммунитет.

И да — хорошие жиры повышают "хороший" холестерин (HDL) и могут снижать "плохой" (LDL), особенно если последний не окисляется.

Ошибки медицины прошлых лет объясняются просто: врачи практически не изучают нутрициологию, а рекомендации часто диктуются не фактами, а фарма-бизнесом. Более того, жиры десятилетиями демонизировали на фоне реального зла — переработанных продуктов и трансжиров.

Что стоит есть:

яйца от птицы на свободном выгуле,

цельное молоко, а не обезжиренное,

жирную рыбу (особенно дикого лосося),

орехи, семечки, авокадо,

масла холодного отжима (кокосовое, конопляное, авокадо).

А вот растительные масла для жарки (кукурузное, соевое, подсолнечное) лучше исключить — они легко окисляются, провоцируя воспаления и повреждение кишечника.

Нехватка полезных жиров может вызвать: депрессию, гормональные сбои, проблемы с кожей, неврологические расстройства и даже трудности с набором веса.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

