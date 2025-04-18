Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все мы слышали простую формулу: меньше есть, больше двигаться. Звучит легко — но почему тогда всё не так просто? Оказывается, за цифрами на весах стоят сложные биологические процессы, которые не всегда поддаются воле и диете.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Вот три малоизвестных факта, которые могут объяснить, почему лишний вес не уходит — и что с этим делать.

1. У кого-то просто больше жировых клеток

Некоторые люди рождаются с увеличенным запасом жировых клеток — и их может быть в два раза больше, чем у других. Более того, даже после похудения количество этих клеток не уменьшается. Они остаются в теле, уже наполненные жиром, и готовы впитывать ещё.

Худшая новость: у людей с ожирением эти клетки не только многочисленнее, но и крупнее. Лучшая новость: множество маленьких жировых клеток — это всё же лучше, чем меньшее число, но переполненных. Снизить их количество нельзя, но можно сделать их меньше — и это уже влияет на здоровье.

2. Обмен веществ можно изменить

Финские учёные изучали близнецов с разной массой тела. У полных обмен веществ был замедлен — даже при одинаковом наборе генов. Причина: лишний вес запускает клеточные изменения, которые делают сжигание жира труднее.

Но и здесь не всё потеряно. Физическая активность помогает вернуть метаболизм на нужный уровень. Даже умеренные тренировки, особенно в регулярном ритме, запускают процесс восстановления.

3. Стресс "кормит" жир

Когда вы нервничаете, первым импульсом становится желание съесть что-нибудь углеводно-сладкое. Организм запоминает: еда снижает уровень стресса. Но в долгосрочной перспективе этот рефлекс запускает накопление жира, особенно в области живота.

Решение? Помимо спорта — отдых, расслабление, сон, общение. Йога или вечер без гаджетов с близкими работают не хуже, чем тренажёрный зал.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

