Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ложный жук или настоящий враг — как не перепутать
Без липосакции и диет: что поможет убрать лишнее уже этой весной
Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие

Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился

2:09
Спорт

Все мы слышали простую формулу: меньше есть, больше двигаться. Звучит легко — но почему тогда всё не так просто? Оказывается, за цифрами на весах стоят сложные биологические процессы, которые не всегда поддаются воле и диете.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Вот три малоизвестных факта, которые могут объяснить, почему лишний вес не уходит — и что с этим делать.

1. У кого-то просто больше жировых клеток

Некоторые люди рождаются с увеличенным запасом жировых клеток — и их может быть в два раза больше, чем у других. Более того, даже после похудения количество этих клеток не уменьшается. Они остаются в теле, уже наполненные жиром, и готовы впитывать ещё.

Худшая новость: у людей с ожирением эти клетки не только многочисленнее, но и крупнее. Лучшая новость: множество маленьких жировых клеток — это всё же лучше, чем меньшее число, но переполненных. Снизить их количество нельзя, но можно сделать их меньше — и это уже влияет на здоровье.

2. Обмен веществ можно изменить

Финские учёные изучали близнецов с разной массой тела. У полных обмен веществ был замедлен — даже при одинаковом наборе генов. Причина: лишний вес запускает клеточные изменения, которые делают сжигание жира труднее.

Но и здесь не всё потеряно. Физическая активность помогает вернуть метаболизм на нужный уровень. Даже умеренные тренировки, особенно в регулярном ритме, запускают процесс восстановления.

3. Стресс "кормит" жир

Когда вы нервничаете, первым импульсом становится желание съесть что-нибудь углеводно-сладкое. Организм запоминает: еда снижает уровень стресса. Но в долгосрочной перспективе этот рефлекс запускает накопление жира, особенно в области живота.

Решение? Помимо спорта — отдых, расслабление, сон, общение. Йога или вечер без гаджетов с близкими работают не хуже, чем тренажёрный зал.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Садоводство, цветоводство
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Ложный жук или настоящий враг — как не перепутать
Без липосакции и диет: что поможет убрать лишнее уже этой весной
Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.