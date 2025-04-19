Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят

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Когда речь заходит о похудении, большинство представляют себе изнурительные тренировки, тяжелые веса или кардио до седьмого пота.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Но правда в том, что одно из самых эффективных упражнений — это обычная ходьба. Да, та самая, к которой мы не придаем значения. Ходьба помогает сжигать калории, активирует метаболизм, снижает уровень стресса и при этом практически не нагружает суставы.

В умеренном темпе за час можно сжечь от 200 до 300 калорий, а если добавить темп или рельефную местность — и того больше. Это идеальный вариант для тех, кто только начинает свой путь к стройной фигуре или хочет добавить больше движения в повседневную жизнь без перегрузок и травм.

Главное — ходить регулярно, не менее 30-60 минут в день, держать осанку, включать мышцы кора и стараться поддерживать хороший темп, при котором уже немного труднее говорить, но дышать все еще легко.

Простое упражнение, которое можно выполнять где угодно и когда угодно, может стать главным инструментом в борьбе с лишним весом. И чем раньше вы начнете, тем быстрее увидите результат.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

