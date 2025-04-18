Топ-7 упражнений, которые заставят ваш пресс работать на максимум

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Фитнес-тренер Аманда Капритто рассказала, какие упражнения лучше всего включают в работу мышцы кора. По словам эксперта, чтобы действительно почувствовать, как работает пресс, важно выбирать не только популярные движения, но и такие, которые задействуют разные группы мышц.

Фото: freepik пресс

В число самых эффективных упражнений она включила скручивания с опусканием ноги, обратные скручивания, велосипед, русские скручивания, "звезду", а также опускание прямых ног. Отличный эффект дают и скручивания с задержкой, и простые касания стоп.

Отдельного внимания заслуживает упражнение "лягушка": нужно лечь на спину, согнуть ноги, развести колени в стороны и соединить стопы. Далее — поднять лопатки от пола и вытянуть руки к носкам, фокусируясь на напряжении в центре тела.

Аманда подчеркивает, что для достижения результатов важно активировать не только прямую мышцу живота, но и внешние и внутренние косые, а также широчайшие мышцы спины. Именно они создают стабильность, силу и визуальный рельеф.

Главное — не просто повторять движения, а чувствовать, как включается каждое звено кора, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

