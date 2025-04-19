Как похудеть на 11 кг в короткие сроки: секрет голивудского актёра

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Актер из США Алек Болдуин рассказал, как ему удалось скинуть 11 килограммов без диет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

В последнее время он ведёт не такой активный образ жизни, как было раньше. Он не ходит в тренажёрный зал, а занимается дома йогой. Болдуин рассказал, что ради работы умеет в сжатые сроки похудеть.

"Я не ел макароны, картошку, конфеты и всё, что содержит большое количество сахара в принципе. Это помогло мне сбросить вес", — рассказал актёр.

Для роли в фильме "Голубой жасмин" Алек похудел на 11 кг, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Алекса́ндр Рэй «А́лек» Бо́лдуин III (англ. Alexander Rae «Alec» Baldwin III; род. 3 апреля 1958) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель.

