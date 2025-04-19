Диетические напитки – ваш враг на пути к стройной фигуре? Учёные раскрыли секрет

Диетические напитки заставляют чувствовать себя голодными, выяснили американские учёные.
Оказалось, что использование популярного искусственного подсластителя сукралозы может приводить к сильному голоду. Этот компонент, широко применяемый в диетических напитках, вызывает аномальную активность в части мозга, которая отвечает за регуляцию аппетита.
Сукралоза, как отмечают исследователи, не запускает выработку гормонов, которые подавляют чувство голода, а обманывают мозг, создавая ложное ощущение сладкого вкуса без поступления ожидаемых калорий. Из-за этого может возникнуть чувство голода, сообщили в журнале Nature Metabolism.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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