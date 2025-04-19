Уничтожить 10 кг до лета легко: следуйте этим советам от тренера

Если вы тоже хотите хорошо похудеть перед летом, чтобы купальник было одеть не стыдно, но не готовы прибегать к жёстким диетам и долгим тренировкам, запомните эти пять советов. Тренер по питанию и фитнесу Саймон Матис назвал стратегии, которые помогут похудеть на 10 кг без жертв.
Сначала нужно научиться пропускать утренний прием пищи. Это поможет стабилизировать уровень сахара в крови и ускорить процесс сжигание жира, уверен тренер.
Саймон Матис советует также чаще обращать внимание на качество еды и её калорийность. Отдавать предпочтение стоит натуральным, необработанным продуктам.
Важно ставить перед собой цели, которые реально достичь и легко интегрировать в повседневную жизнь.
Еще, по мнению тренера, стоит пить больше простой воды, так как она ускоряет метаболизм. Всего пол-литра воды увеличивает расход калорий на 30 процентов и предотвращая переедание.
Также нужно добавить в жизнь пешие прогулки, подъём по лестнице и короткие разминки после еды.
Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.
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