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Как похудеть на вкусной еде? Этот метод помогает обрести идеальную фигуру без подсчёта калорий

1:16
Спорт

Британские учёные нашли метод, который поможет скинуть лишние килограммы без ограничений в пище.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Интервальное голодание, которое обычно подразумевает периоды существенного ограничения калорий, может уйти в прошлое. Новое исследование предполагает, что аналогичных метаболических преимуществ можно добиться путём простого сокращения потребления углеводов, без необходимости резкого сокращения калорий.

В исследовании приняли участие полные люди в возрасте от 20 до 65 лет. Они придерживались трёх разных планов питания в течение одного дня: стандартная диета с обычным уровнем углеводов, низкоуглеводная диета с нормальным количеством калорий и низкоуглеводная диета с существенным ограничением калорий.

Оказалось, что обе низкоуглеводные диеты, независимо от сокращения калорийности, привели к улучшению метаболизма и активировали жиросжигание.

Ученый Адам Коллинз заявил, что, отказавшись от углеводов, люди смогут ощутимо изменить метаболизм, избежать чувства постоянного голода и добиться устойчивого результата в снижении веса, сообщили в журнале European Journal of Nutrition.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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