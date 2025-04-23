Как в 65 лет ощущать себя на 30: эти тренировки — лучший вариант для пожилых

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Тренировки с дополнительным весом помогают людям избавиться от лёгких когнитивных нарушений, улучшая общие когнитивные способности и структурные характеристики мозга. Такой вывод сделали бразильские учёные.

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В журнале GeroScience сообщили, что в исследовании поучаствовали 44 человека с лёгкими когнитивными нарушениями. Те, кто выполнял силовые тренировки дважды в неделю, показали заметное улучшение вербальной эпизодической памяти.

У добровольцев из контрольной группы показатели ухудшились. По мнению исследователей, долгосрочные тренировки могут ещё сильнее замедлять развитие деменции.

Такие занятия стимулируют выработку важных белков, таких как фактор роста нейронов, и снижают воспаление в организме.

Уточнения

Гипертрофия скелетных мышц (греч. hyper – больше и греч. trophe – питание, пища) – увеличение объёма или массы скелетной мышцы .

