Кабаева высказалась о квитках для атлетов: как диванные клопы решают судьбы наших спортсменов

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева 16 апреля встретилась со спортсменами на репетиции фестиваля "Алина-2025", где объяснила причины, по которым российские гимнасты отказались участвовать в турнирах FIG. Об этом сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная гимнастка

"Мы дальше не едем. Знаете почему? Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой. А когда мы посмотрели условия, указанные в МОК, там про это ничего не написано", — сказала Кабаева на видео.

Спортсменка задалась вопросом, почему мы должны думать о нейтральном статусе? Спорт вне политики должен быть, как и искусство.

Она отмечает, что при нейтральном статусе кроме позорной бирки на спине, есть еще один противный момент: подвешенное состояние. Ведь о допуске россиян рассуждают "диванные клопы" из международных федераций.

"Захотят — будет квиток, передумают — нет. И так годами. Поколение униженных и оскорбленных уже подросло. Пацану четырнадцать лет, он выиграл престижный турнир, без тренера и врача, ибо их не пустили, стоит на высшей ступени пьедестала, а гимна и флага нет", — отметила она.

Кабаева также прокомментировала недавний рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина.

"Удивительно это, конечно, что на фоне русофобского настроения многих стран Америка демонстрирует в очередной раз, что есть точки соприкосновения, которые не обсуждаются и не делятся по национальному признаку", — сказала олимпийская чемпионка.

Уточнения

Али́на Мара́товна Каба́ева (тат. Әлинә Марат кызы Кабаева; род. 12 мая 1983, Ташкент) — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиаменеджер татарского происхождения.

