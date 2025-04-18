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Японское правило питания поможет скинуть до 20 кг: вот как это работает

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Спорт

Традиционная японская система питания, построенная на осознанном потреблении пищи и сокращении калорий, поможет быстро избавиться от лишнего веса.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Правило называется "хара хати бун ме", что переводится как "на 80 процентов наполненный живот". Подход японцев направлен на контроль порций, а не на тип потребляемой пищи.

Этим правилом чаще всего пользуются на острове Окинава, который известен большим количеством долгожителей и высоким качеством жизни.

Исследование этого метода подтвердило, что соблюдение диеты "80 процентов сытости" помогло участникам начать более правильно питаться и потреблять меньше калорий, пишет "Чемпионат".

Так, ограничение калорий на 30 процентов от обычных потребностей организма помогает увеличить продолжительность жизни. Еще благодаря этому вы гарантированно похудеете.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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