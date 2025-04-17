Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты ухода за кожей от француженок: что скрывают их косметички
Ваша собака хочет вам сказать кое-что важное — научитесь её слышать
Цены на авиабилеты Аэрофлота: сколько стоило улететь в Ленинград в 1980 году
Немецкая мечта разрушена: Isdera подала заявление о банкротстве
Новый электрокроссовер от Vauxhall: что предлагает Grandland Electric
Быстро в форму и без скуки: 5 направлений, которые покоряют залы и сердца в 2025 году
Ошибка, которую совершают все хозяева — и она ломает психику щенка
Экстрасенс Александр Шепс ставит жуткие условия для клиентов в своём договоре
Диета 2025: те же плюсы, что от голодания — но с едой на тарелке

Моуринью станет национальным тренером

1:14
Спорт

Футбольный тренер Жозе Моуринью может возглавить национальную сборную Португалии. Федерация футбола страны ведет активные переговоры с легендарным тренером, который в настоящее время возглавляет турецкий "Фенербахче".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Решение о замене нынешнего тренера Роберто Мартинеса уже принято, сообщает CNN Portugal.

Мартинес выведет сборную Португалии в полуфинал Лиги наций в июне, а также в предстоящий финал или матч за третье место, но об изменении тренерской позиции будет объявлено позже. Это позволит Моуринью впервые в карьере возглавить национальную сборную, и у него будет год на подготовку к чемпионату мира 2026 года. в США, Канаде и Мексике.

Особенный случай также произойдет со знаменитым соотечественником Криштиану Роналду после того, как они вместе выступали за "Реал Мадрид". 61-летний Моуринью сейчас по-прежнему сосредоточен на борьбе за титул сборной Турции.

За семь туров до конца чемпионата "Фенербахче" занимает второе место и отстает от лидирующего "Галатасарая" на три очка.

Уточнения

Жозе́ Ма́риу душ Са́нтуш Моури́нью Фе́лиш (порт. José Mário dos Santos Mourinho Félix; португальское произношение: [ʒuˈzɛ moˈɾiɲu]; род. 26 января 1963[…], Сетубал) — португальский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Африканские горы на подоконнике: как воссоздать родину замиокулькаса в квартире
Белый потолок устарел: трендовые оттенки для современного дома
Эффект как после салона, но дома: эти недорогие корейские бренды знают тайну здоровых волос
Почему макароны по-флотски — это вкус детства?
Кошка спит на подушке: не умиляйтесь раньше времени
Моуринью станет национальным тренером
Симуляция или реальность: как интуиция учёных перекрывает страхи будущего
Многофункциональные журнальные столики: изучаем тренды 2025 года
Квартиры в России должны стоить на 50% меньше, чем сейчас: что говорит эксперт
Эволюция закрыла путь назад: дельфины оказались в ловушке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.