Моуринью станет национальным тренером

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Футбольный тренер Жозе Моуринью может возглавить национальную сборную Португалии. Федерация футбола страны ведет активные переговоры с легендарным тренером, который в настоящее время возглавляет турецкий "Фенербахче".

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Решение о замене нынешнего тренера Роберто Мартинеса уже принято, сообщает CNN Portugal.

Мартинес выведет сборную Португалии в полуфинал Лиги наций в июне, а также в предстоящий финал или матч за третье место, но об изменении тренерской позиции будет объявлено позже. Это позволит Моуринью впервые в карьере возглавить национальную сборную, и у него будет год на подготовку к чемпионату мира 2026 года. в США, Канаде и Мексике.

Особенный случай также произойдет со знаменитым соотечественником Криштиану Роналду после того, как они вместе выступали за "Реал Мадрид". 61-летний Моуринью сейчас по-прежнему сосредоточен на борьбе за титул сборной Турции.

За семь туров до конца чемпионата "Фенербахче" занимает второе место и отстает от лидирующего "Галатасарая" на три очка.

Уточнения

Жозе́ Ма́риу душ Са́нтуш Моури́нью Фе́лиш (порт. José Mário dos Santos Mourinho Félix; португальское произношение: [ʒuˈzɛ moˈɾiɲu]; род. 26 января 1963[…], Сетубал) — португальский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

