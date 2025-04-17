ПСЖ побил рекорд, который не удавался даже Месси, Неймару и Мбаппе

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В первом и ответном матчах четвертьфинала Лиги чемпионов ПСЖ побил рекорд по количеству голов, забитых французским клубом в одном розыгрыше турнира за всю историю.

Фото: commons.wikimedia.org by Abhijit Tembhekar from Pune, INDIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный стадион

Команда забила пять голов "Астон Вилле" (три в первом матче и два в ответном) и достигла отметки в 30 голов в 14 матчах этого сезона Лиги чемпионов. Кстати, последний рекорд принадлежал "Лиону", забившему 29 голов в турнире в сезоне 2004/2005.

В то время клуб дошел до четвертьфинала, а Жуниньо Пернамбукано был звездой команды, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. Предыдущий рекорд "Пари Сен-Жермен" был установлен в сезоне 2017-2018 — 27 забитых мячей.

В то время Неймар играл свой первый сезон за ПСЖ, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. Трио Месси, Неймар и Мбаппе выступало вместе в Лиге чемпионов за ПСЖ в течение двух сезонов, но не смогло пройти дальше 1/8 финала и побить рекорд клуба по количеству голов в этом турнире.

В сезоне 2021/2021 их выбил "Реал Мадрид", а в сезоне 2022/2023 их выбила "Бавария Мюнхен".

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

