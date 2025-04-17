Новая травма и слезы Неймара мешают переговорам за рубежом

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Недавняя история травм Неймара напугала зарубежные клубы, которые рассматривают возможность его подписания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Лидеры США и арабских стран знают, что это дорого. Единственный вариант для 33-летнего футболиста — продлить контракт с "Сантосом".

Контракт Неймара с "Сантосом" истекает 30 июня. Президент Марсело Тейшейра умоляет его остаться в клубе до начала чемпионата мира 2026 года. Однако Неймар, его отец и агент ищут предложения из Соединенных Штатов и арабского мира. Но гиганты и даже средние европейские клубы не хотят видеть бразильца в своих рядах.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .

