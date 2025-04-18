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Секрет успеха Спартака: команда вышла на новый уровень и планирует завоевать два трофея

1:07
Спорт

Олег Рябчук, защитник "Спартака", высоко оценил результаты команды в текущем сезоне.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

По его мнению, "Спартак" демонстрирует успешную игру во всех турнирах и имеет реальные шансы завоевать сразу два трофея: чемпионат России и Кубок России.

Рябчук также выразил удовлетворение своей работой под руководством Деяна Станковича. Он отметил, что сезон складывается удачно, и у команды есть все шансы для достижения поставленных целей.

Игрок подчеркнул, что чувствует себя комфортно и готов продолжать в том же духе.

"Я хорошо себя чувствую. Есть ещё шесть игр. Видно, что команда играет в хороший футбол. Это самое важное, — сказал Рябчук, слова которого приводит "Матч ТВ".

На данный момент "Спартак" занимает третье место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Лидирует в чемпионате "Краснодар" с 52 очками. В Кубке России команда вышла во второй этап полуфинала Пути регионов.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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