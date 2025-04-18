Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына

Трехкратная олимпийская чемпионка ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс выиграла в забеге мам в школе своего ребёнка.
"Меня пока не дисквалифицировали, так что я снова на старте", — отметила чемпионка. 38-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — двукратная олимпийская чемпионк в беге на 100 метров, сообщает RMC Sports.
На Олимпиаде в Париже-2024 она снялась с перед стартом полуфинальных забегов на 100 метров.
Недавно женщина сказала, что продолжит спортивную карьеру.
Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.