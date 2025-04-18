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Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына

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Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс выиграла в забеге мам в школе своего ребёнка.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

"Меня пока не дисквалифицировали, так что я снова на старте", — отметила чемпионка. 38-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — двукратная олимпийская чемпионк в беге на 100 метров, сообщает RMC Sports.

На Олимпиаде в Париже-2024 она снялась с перед стартом полуфинальных забегов на 100 метров.

Недавно женщина сказала, что продолжит спортивную карьеру.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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