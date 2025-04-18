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Футбольный бог на стороне Краснодара? Грицаенко раскрыл причину поддержки клуба

0:54
Спорт

Футболист казанского "Рубина" Алексей Грицаенко выразил своё желание, чтобы "Краснодар" стал победителем Российской Премьер-Лиги в этом сезоне.

ФК "Краснодар"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Краснодар"

Он подчеркнул, что поддерживает команду из Краснодара в борьбе за чемпионство.

Грицаенко отметил, что хотел бы, чтобы "Краснодар" выиграл чемпионат, так как Сергей Николаевич Галицкий, владелец клуба, вкладывает много усилий в его развитие.

Футболист выразил надежду, что футбольный бог отблагодарит Галицкого за его труд, поскольку в прошлом сезоне "Краснодару" не хватило немного для победы.

"Сергей Николаевич Галицкий вкладывает душу в этот клуб. Хочется, чтобы его отблагодарил футбольный бог, потому что и в прошлом сезоне им не хватило совсем чуть-чуть", — сказал Грицаенко, которого цитирует Metaratings.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.

Серге́й Никола́евич Га́лицкий (при рождении Арутюня́н; род. 14 августа 1967, Лазаревское, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский предприниматель и общественный деятель. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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