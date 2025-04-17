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Не ходишь в зал? Это упражнение сделает за тебя всю работу

1:31
Спорт

Мечтаешь о тонкой талии и упругих ягодицах, но времени на зал нет, а мотивация для сложных тренировок на нуле? Отличная новость: есть простое, но невероятно эффективное упражнение, которое уже через 2-3 недели покажет результат. И ты сможешь делать его дома — без оборудования и без изнурительных подходов.

Коврики для фитнеса
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Коврики для фитнеса

Что даёт упражнение:

  • формирует осиную талию

  • делает ягодицы подтянутыми и округлыми

  • укрепляет мышцы кора и спины

  • улучшает тонус кожи и силуэт

  • подходит даже для новичков

Как выполнять:

  1. Ляг на пол на спину.

  2. Ноги поставь на ширину плеч и согни в коленях.

  3. Ступни упрись в стену.

  4. Подними корпус от пола — таз, ягодицы и часть спины должны быть в напряжении.

  5. Начни попеременно тянуть правую и левую ногу вверх, не отрывая ступни полностью и не выпрямляя колено до конца.

  6. Двигайся в ритме, как будто "шагаешь" по стене.

  7. Выполняй в течение 3 минут без остановки.

Почему это работает:

Такое движение одновременно активирует ягодицы, мышцы нижнего пресса и косые мышцы живота. А опора на стену помогает удерживать баланс и избегать ошибок в технике — даже тем, кто раньше спортом не занимался.

Всего 3 минуты в день, и ты почувствуешь: тело становится крепче, живот — подтянутее, а бёдра — округлее. Добавь любимую музыку, и мини-тренировка превратится в удовольствие.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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