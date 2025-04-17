Не ходишь в зал? Это упражнение сделает за тебя всю работу

Мечтаешь о тонкой талии и упругих ягодицах, но времени на зал нет, а мотивация для сложных тренировок на нуле? Отличная новость: есть простое, но невероятно эффективное упражнение, которое уже через 2-3 недели покажет результат. И ты сможешь делать его дома — без оборудования и без изнурительных подходов.
формирует осиную талию
делает ягодицы подтянутыми и округлыми
укрепляет мышцы кора и спины
улучшает тонус кожи и силуэт
подходит даже для новичков
Ляг на пол на спину.
Ноги поставь на ширину плеч и согни в коленях.
Ступни упрись в стену.
Подними корпус от пола — таз, ягодицы и часть спины должны быть в напряжении.
Начни попеременно тянуть правую и левую ногу вверх, не отрывая ступни полностью и не выпрямляя колено до конца.
Двигайся в ритме, как будто "шагаешь" по стене.
Выполняй в течение 3 минут без остановки.
Такое движение одновременно активирует ягодицы, мышцы нижнего пресса и косые мышцы живота. А опора на стену помогает удерживать баланс и избегать ошибок в технике — даже тем, кто раньше спортом не занимался.
Всего 3 минуты в день, и ты почувствуешь: тело становится крепче, живот — подтянутее, а бёдра — округлее. Добавь любимую музыку, и мини-тренировка превратится в удовольствие.
Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.