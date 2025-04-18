OLIMPBET: только треть российских болельщиков переживает за местные спортивные клубы

Среди тех, в чьих городах есть известные спортивные клубы, каждый третий (39%) отмечает, что следит только за мировым спортом, 38% болеют за местную команду в чемпионатах России, а 16% — за клуб из другого города, об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Фото: zerohedge.com is licensed under Free More info российские болельщики

Самыми патриотичными болельщиками оказались представители фан-клубов Санкт-Петербурга (82%), Самары (78%) и Челябинска (61%). Чаще всего поклонники спорта болеют за местные клубы, потому что они представляют их родной регион (43%), являются сильными и за ними интересно наблюдать (40%), а также потому что любимая команда эффективно решает большие задачи в каждом сезоне (20%).

С другой стороны фанаты отказываются болеть за местные клубы из-за их слабости (41%), отсутствия в регионе команды представляющей любимый вид спорта (35%), а также из-за верности команде, выбранной еще в детстве — четверть (25%) поклонников спорта признались, что с детства болеют за определенный клуб. При этом свыше половины опрошенных (55%) считает, что важно хотя бы периодически поддерживать местные команды.

Согласно исследованию OLIMPBET, наибольший интерес у опрошенных вызывают местные хоккейные команды — такой вариант ответа выбрали 62% респондентов. Каждый четвертый болеет за региональный футбольный клуб, еще 8% — за волейбольный. Интересно, что абсолютное большинство (64%) респондентов считают, что на фоне региональных команд клубы из Москвы уже не выглядят явными фаворитами.

В меньшей степени поклонников интересуют спортсмены, которые являются их земляками. Свыше половины (58%) не смогут назвать известного спортсмена, который родился с ними в одном городе, 19% знают не более двух, 18% — от 2 до 5, а 5% — свыше 5 звездных игроков.

*- Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в апреле 2025 года среди 1268 любителей спорта — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.