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Хитрый способ стать сильнее без гантелей и беговых дорожек

1:54
Спорт

Можно ли улучшить силу, гибкость и даже настроение, не выходя из дома и не тратя часы на тренировки? Учёные из Австралии уверены: да. И для этого достаточно всего пяти минут в день.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Исследование, проведённое в Университете Эдит Коуэн (ECU), показало, что короткая, но регулярная нагрузка с акцентом на эксцентрические упражнения способна заметно повлиять на физическую и ментальную форму. Речь идёт об упражнениях, в которых мышцы медленно растягиваются под нагрузкой — например, при плавном приседании на стул или отжиманиях от стены.

Эффект есть — и он устойчивый

На протяжении четырёх недель участники исследования выполняли дома всего 10 повторений каждого упражнения: приседания на стул, наклоны с опорой, отжимания от стены и подъёмы на носки. Главное условие — движение должно быть медленным и контролируемым, с акцентом на растяжение мышцы.

Результаты оказались впечатляющими.

"Мы наблюдали значительное улучшение силы, гибкости, выносливости и психоэмоционального состояния. Это доказывает: даже небольшое количество регулярной нагрузки приносит ощутимую пользу малоподвижным людям", - отметил профессор Кен Носака.

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Ещё один плюс: такие упражнения можно делать дома, без тренажёров и спортзалов. А при желании — даже растянуть их на весь день, что особенно удобно тем, у кого нет времени на полноценную тренировку.

"Эксцентрические упражнения доступны большинству. Они не требуют оборудования, но дают мощный эффект", - подчёркивает профессор.

Это исследование — ещё одно подтверждение того, что главное в тренировках не их длительность, а регулярность и осознанный подход.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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